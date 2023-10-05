雲林縣台西鄉畫家丁仁桐，以雲林縣各宮廟的大小符為藍圖創作符咒畫。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉藝術家丁仁桐，因2020年起新冠肺炎疫情造成社會不安，想起小時候各宮廟符咒可為大家帶來平安，因此萌生畫符咒祈求幸「符」的念頭，今年利用半年時間，以雲林各宮廟大小符為藍圖，創作30幅大型符咒畫，希望藉此為台灣消災解厄，同時傳承符咒文化。

丁仁桐為台西藝術協會創會會長，在雲林沿海偏鄉致力推廣藝術文化，作品記錄家鄉人文風情、歷史文化，他表示雲林廟宇眾多，台西鄉以近海漁業、水產養殖業為主，靠天吃飯，宗教信仰是許多人的精神寄託，鄉內宮廟逾百間，從小就經常接觸宮廟文化，因此對於各廟宇的大小符咒印象深刻。

丁仁桐利用半年時間，蒐集台西安西府、麥寮拱範宮、北港朝天宮、北港武德宮、四湖海清宮等各廟宇符咒，作為創作藍圖，加上自己的藝術靈感，畫出30幅大型符咒畫，將於本月7日至22日在北港文化中心展出，希望讓更多人了解符咒文化。

丁仁桐說，早年物資較為缺乏，並不是每個人都能迎請神尊回家供奉，因此以神明令牌、符咒代替，經常可見民眾把符咒貼在家裡除邪鎮煞保平安，外出、當兵、考試、創業，也會到宮廟祈求符咒隨身攜帶。但隨著時代變遷，這個習俗已逐漸消失，年輕一輩對於符咒文化相當陌生，有必要加以傳承。

丁仁桐指出，民間信仰建立在人們的需求上，傳統社會中，有事就找神明尋求解方，有困難就找神明喊救命，其實民間信仰也是文化藝術的根本，大小符咒上的文字、線條、神像極具藝術美感，也充滿意涵，記錄許多在地文化，希望藉由此次創作，讓大家更了解符咒文化，並為台灣帶來幸「符」。