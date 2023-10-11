花蓮發生規模5.8地震，雲林縣明顯晃了一下。（翻攝自中央氣象署網頁／張朝欣雲林傳真）

花蓮縣發生芮氏規模5.8地震，雲林最大震度3級，民眾表示感覺明顯晃了一下，但不會很強烈，而是緩慢的搖，大約搖了4、5秒才停。雲林縣消防局目前未收到災情通報電話。