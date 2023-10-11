花蓮規模5.8地震 雲林明顯晃了一下 19:282023/10/11 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮規模5.8地震 雲林明顯晃了一下（示意圖/shutterstock達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮發生規模5.8地震，雲林縣明顯晃了一下。（翻攝自中央氣象署網頁／張朝欣雲林傳真） 花蓮縣發生芮氏規模5.8地震，雲林最大震度3級，民眾表示感覺明顯晃了一下，但不會很強烈，而是緩慢的搖，大約搖了4、5秒才停。雲林縣消防局目前未收到災情通報電話。 花蓮規模5.8地震全台有感 台南人：搖好久 雲林登革熱9日新增8例 全縣累計逼近500例 花蓮規模5.8地震 新北明顯搖晃 #花蓮 #地震 #規模5.8 #雲林 #搖晃 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市登革熱病例＋4！ 其中3人都去過台南 18:212023/10/11 生活 週末強震釀逾2000死 規模6.3地震再襲阿富汗西部 10:282023/10/11 國際 雲林大停電今終全數復電 張麗善重申電線地下化必要性 17:422023/10/09 生活 突破500大關！ 雲林登革熱11日新增6例 18:142023/10/11 生活 雲林斥資千萬公廁雙十連假吸人潮 遊客猛酸像「大型坐式馬桶」 16:202023/10/11 生活 草嶺石壁森林療癒祭登場 踏香旅行走進雲林山林 17:322023/10/11 生活 18：36 花蓮規模5.8地震「全台有感」 最大震度5弱 18:402023/10/11 生活 花蓮「2022PANGCAH生活節」獲美國繆思設計大獎白金獎肯定 10:512023/10/09 寶島 以巴衝突郭正亮驚曝「這些國家」恐介入：混戰規模無法預測 07:452023/10/09 政治 花蓮規模5.8極淺層地震！氣象署：3天內恐有規模5.5餘震 19:442023/10/11 生活 全國最便宜！ 花蓮TPASS通勤月票開賣 偏鄉學生使用率高 15:292023/10/11 生活 國慶連假返工潮！花東旅客運量破預期 台鐵：有備案 14:562023/10/09 生活 白沙屯媽祖雲林台西首贊境 上萬信眾相迎：終於等到了 12:192023/10/09 生活 雲林登革熱10日新增5例 全都集中在古坑鄉全縣累計499例 17:382023/10/10 生活 雲林雙十國慶齊步跑 千人用路跑與升旗歡度國慶 10:452023/10/10 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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