中度颱風「小犬颱風」4日侵襲，為台中帶來強風，造成各地停電災情頻傳。龍井區南寮里福建宮廣場變電箱5日半夜0點多傳出爆炸停電，搶修1小時復電後，又有中山路二段高壓線斷傳出停電災情，尚有82戶待復電。另，大肚區傳出路樹倒、烏日區則有大型看板阻道，都順利移除無人受傷。

龍井區公所5日凌晨0點多獲報，龍井區南寮巷福建宮廣場變電箱爆炸，造成福田里全里大停電，經台電人員前往搶修，在1小時後復電。不過，後續又有其他里傳出停電災情，台電指出，龍井區因高壓線斷，尚有82戶待復電，台電人員仍積極搶修中。

另外，烏日區公所5日上午9點多，東園里溪南路一段傳出大型廣告看板被風吹倒，阻礙道路，公所立即派員搶修移除，於10點39分恢復道路通行；大肚區頂街里華山路5日上午9點多也有路樹倒塌，公所緊急派員鋸除、移走並於11點多恢復道路順暢，幸2案事故皆未造成民眾受傷。