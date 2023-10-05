中央氣象署颱風新氣象資料顯示，小犬颱風移動緩慢，預計6日下午脫離台灣陸地；5日上午強風仍襲台中海線地區，台電台中區處指出，梧棲、龍井、清水、大安、外埔等區，再傳停電新災情，中午過後統計全市已累達2萬0245戶停電，海線地區為停電重災區，約300多戶仍待台電搶修復電中。

為因應小犬颱風停電災情，台電台中區處於上午11時再召開「第2次小犬颱風緊急應變會議」，處長顏錦義指出，將加派人力前往海線地區，全力支援沿海地區的電力搶修作業，盼在入夜前將大台中停電戶數降至100戶以內；原預估晚間6點全面復電，可能要到10點可望復電率達100％。

台電台中區處指出，除北屯區北坑巷有1斷桿，需配合樹木移除作業，仍持續建桿作業中，僅剩餘零星之停電戶；唯海線地區因5日晚間即風勢強勁，強風吹落樹木壓倒電線、電線遭強風吹斷所造成之停電事故不斷傳出；即便台電自昨晚即加派人力、機具出動搶修，仍復舊許多故障點。

台電台中區處表示，5日上午傳來許多新的停電事故災情，因故障點分布四處、零散，台電人員疲於奔命，忙著從一個故障點，再趕往下一個故障點；台電客服電話被打爆，呼籲尚無電可用的民眾，再給台電一點時間，竭盡全力搶修復電，請用戶耐心等候。

台電台中區處呼籲，颱風造成停電災情，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，及台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871即可查詢或通報停電資訊；可打「1911」通報以加速搶修、降低停電的不便。