台中市議員江肇國指出，台中昨天國慶焰火表現得不夠好，至今仍罵聲連連，請市長為不周到、有疏失的部分說明。（江肇國提供／張亦惠台中傳真）

今年國慶焰火10日在台中施放，原本預計晚點8點施放的焰火卻提早20分鐘開始，無人機展演也因不明無人機干擾取消，網路上罵聲一片，台中市長盧秀燕今天下午正式為辦得不夠完美、完善表示抱歉，但認為收穫仍大於損失。

台中市議會今開會，朝野議員針對昨天焰火表現提出質疑跟檢討，台中市議員江肇國指出，他滿喜歡市長在致詞時講的「台中讓台灣更好」，這個想法、觀念很好，但很可惜台中昨天表現得不夠好，讓國慶焰火至今仍罵聲連連，取消的無人機、荒腔走板的舞台設計、未盡周全的疏運跟分流，到目前為止市長表示「有點委屈」、說要請滅火器吃飯，但要請市長為不周到、有疏失的部分說明。

盧秀燕表示，中央給的補助很少，台中等於自己籌備、動員人力、物力、經費在籌辦國家的慶典，辦的目的是希望讓大家看見台中，為國家慶生，台中市在國家的慶典中出一份力。辦得不夠完美、完善真的要表示抱歉。

盧秀燕強調，大致上來說，收穫還是大於損失，例如昨天捷運就創開通以來新高，載到6萬多人；逢甲商圈生意3倍以上；台中觀旅業者生意都好很多，她還是充滿感激。

江肇國表示，市長這樣的態度很好，本來就應該道歉，迎接全國來看國慶焰火應該做足準備，剛剛提到的缺失都不應發生，各個局處在市長道歉後，都應啟動檢討作業，不要讓大型活動留下這麼多批評跟遺憾，不要讓台中蒙羞了。