新竹市今年的交通改善大受中央與地方認同，改善方法包括警察局與交通處作專案報告，並利用科技執法、改善路口號誌與標線等方法，立即解決個別區塊交通數據升高問題。（陳育賢攝）

新竹市今年的交通改善，大受地方認同，交通部日昨率中央機關了解竹市機車安全改善情形，同樣肯定市府對於機車安全改善的積極態度，行政院也表示，針對改善行人安全編列4年400億元經費，特別邀請竹市府多加申請，包括機車事故防制重點、事故熱點，改善道路安全，降低事故發生。

新竹市交通議題年來都是歷任首長棘手議題，市長高虹安上任後，成立交通改善小組，針對各項交通問題盤點及改善，根據新竹市府對外公布的施政成果，今年已推出多項交通相關政績，包括「西大路地下道禁止轉向」，疏解交通效率增加13％；積極爭取守護行人路權的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，成功獲中央核定補助5億1136萬元等，針對機車安全，檢討標誌、標線及管制措施妥適性，在今年都有豐碩成果。

而高虹安對於交通安全更為重視，除每月皆親自主持道安會報、交通改善小組會議之外，與會過程特別安排時間討論交通暢行與道路安全議題，交通部公布全國各縣市道安數據，新竹市今年1至7月交通事故大幅降低了11％。

交通改善小組成員提到，高虹安市府團隊透過數據分析找出事故熱點及原因，再由交通改善小組、道安會報等會議，與專家學者及竹科管理局等相關單位集思廣益尋求解決方案，藉以達到降低事故發生。

針對道安即時數據，如個別路口及區塊出現狀況，高虹安也指示警察局與交通處作專案報告，並利用科技執法、改善路口號誌與標線等方法，立即解決個別區塊交通數據升高問題。

交通改善小組成員同時指出，高虹安任內首次大動作改善主要通勤幹道，實施於西大路地下道交通問題。

由於西大路地下道僅有雙向各一車道，十字路口的車流交會，導致汽車與機車路徑複雜，易造成交通意外，且若有汽車左轉，將直接阻擋對向直行車流，導致通勤時刻大排長龍。

經交通改善小組決議，試辦下午尖峰時間禁止轉向成果顯著，成功讓汽車疏解效率增加13％、機車增加20％，市府更於9月1日起規範地下道汽車全日禁止轉向，消弭直行機車與汽車的衝突，以維護機車騎士安全，同時解決汽車轉向造成的車流回堵情形。

另，關於守護行人路權方面，交通處長倪茂榮說明，新竹市政府全力爭取中央補助經費，推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，全面盤點、大力改善學校周邊道路和路口交通安全，並推動設置通學步道，目前已獲中央核定18案，共取得5億1136萬元補助，將持續爭取營建署及公路總局補助。

綜合多項數據，高虹安交通暢行願景於今年度有了豐碩成果，並提出「市民道安，市府把關」守護新竹市交通安全新方向。

實際走訪新竹市區，不少市民反應明顯有感，見警率大幅提高，並表示科技導入執法措施有成效，並期待市府積極維護道路安全，降低駕駛人違規行為，打造交通暢行的安居科技城。