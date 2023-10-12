高虹安（中）在出庭後今天首次露面，但她不受官司影響，開心與里長們自拍合影。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安11日首度因涉嫌詐領助理費案出庭，今天上午她參加「新竹九降風音樂會」宣傳記者會上表示，原創音樂樂團「海岸乾杯」的歌曲《水中的花蕊》非常的療癒，她也調侃自己說，最近事情滿多的，但眼淚不能流下來，不然又被作新聞了。

助理費案首度出庭後 高虹安：眼淚絕不能流下來

高虹安昨天首度出庭為自己辯護，強調自己沒有犯罪，而今天上午她參加「2023新竹九降風音樂會」記者會，是出庭後首次露面，不過，對於媒體詢問案件相關問題，高虹安都不發一語。

但在為音樂會致詞時，她調侃了自己說，此次風神榜原創音樂大賽，有風與新竹兩個的主題，聽他們的音樂非常療癒大家的心，剛主持人說聽「海岸乾杯」的《水中的花蕊》，聽到第2句就要哭出來，其實她聽了也是覺得很被療癒的，尤其最近事情滿多的，但是眼淚不能流下來，一流下來媒體朋友又可以作新聞了。

而民進黨市議員楊玲宜則是表示，高虹安的態度就是不斷的在推卸責任，可以看到她在涉貪詐領助理費案中，也是推給她的辦公室主任，坐擁名車、豪宅也是推給自己的親密夥伴李忠庭，對於新竹的都更案同樣也是推給公務同仁，說是由公務同仁自己決定的，跟她完全沒有關係。

社會大眾看得很清楚，到底有哪個員工願意上繳自己的薪水，給這麼苛刻的老闆去洗頭、買個人用品。

楊玲宜說，高虹安不斷的狡辯，只會讓大眾更為唾棄，呼籲法院能夠明察，因為高虹安以11月議會開議，作為無法出庭的請假理由，但實際上市長出席議會的天數根本就不到1周，她深信高虹安一定是害怕自己的判決，會影響到民眾黨主席柯文哲的選情並成為柯的包袱，甚至還期待總統大選之後，會有人來搞定司法。