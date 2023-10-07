參山國家風景區管理處7日舉辦「2023雲端上的婚禮」來自來自浙江的重度視障者金希與在南投擔任社工詹凱茹也在眾人祝福下完成終身大事。（參山處提供／馮惠宜台中傳真）

交通部參山國家風景區管理處主辦「2023雲端上的婚禮」今（7）日在海拔2011公尺的梨山耶穌堂隆重舉行，來自來自浙江的重度視障者金希與在南投擔任社工詹凱茹攜手走紅毯，在眾人祝福下這段超越明盲、跨越海峽的兩岸戀情也正式開花結果。

超越明盲、跨越海峽 浙江視障新郎和社工台妹雲端成婚

參山國家風景區管理處為建立梨山觀光品牌，藉由梨山耶穌堂地標向國內外推廣大梨山豐富多元的觀光資源，7日舉辦「2023雲端上的婚禮」，國內外12對新人包括2對台灣女婿的異地婚姻、1對結婚50周年的金婚夫婦，在全台海拔最高的教堂、在近100名親友的觀禮下，完成終身大事。現場還邀請到台灣觀光大使喔熊組長擔任花童引領新人進場，熱鬧非凡。

參山處說，12對經由遴選參加婚禮的新人，都有感人的愛情故事。來自浙江的金希是1位重度視障者，申請來台攻讀東吳大學法學博士學位，在1次活動中與住在南投、擔任社工的詹凱茹相遇相知，2人克服現實中諸多挑戰，在交往1年後決定攜手紅毯，且金希本身是受洗的基督徒，能在台灣神聖的梨山耶穌堂完成終身大事，特別感到意義重大。

另外1對異國戀新人，李筠嵐與來自荷蘭的馬泰斯透過朋友的介紹在2017年相遇，疫情期間，只能依靠文字噓寒問暖，直到今年6月才順利完成了兩邊國家的結婚登記，2人很高興在梨山正式舉行婚禮，讓這段異國戀情宣告開花結果。

今天婚禮包括1對金婚夫妻：嚴崑杉及鄭美珠夫婦，2人結婚50年來攜手走過人生無數挑戰，此次選在梨山耶穌堂再披白紗，彌補當年因經濟關係未好好辦婚禮的遺憾，2人也期待能常常到梨山看看蘋果樹王。

參山處長曹忠猷表示，這次除了遴選新人也包括梨山居民：賴傅瑞恩和五帕瓦旦，2人交往6年後能在自己的家鄉梨山耶穌堂參加聯合婚禮，現場湧入不少梨山親屬朋友們，特別感到興奮。