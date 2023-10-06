中華隊在5日的「海峽大戰」中勝出，提前鎖定杭州亞運棒球金牌戰門票，6日對日本隊之戰已無關晉級，教練團也讓幾位選手休兵，專心備戰金牌戰，今天投手部分已較少登板的人為主，打擊手感較低迷的選手以賽代訓調整。

中華隊今天先發打線做出調整，一棒楊振裕（左外野）、二棒李亦崴（三壘）、三棒吳念庭（一壘）、四棒林立（右外野）、五棒林子偉（二壘）、六棒李灝宇（指定打擊）、七棒廖俊凱（游擊）、八棒申皓瑋（中外野）、九棒戴培峰（捕手），先發投手則是旅日左投王彥程。

總教練吳思賢表示，會設定王彥程對日本先發，主要是考量到他這些年都在日本打球，認為派他先發是比較恰當，「當然也有看（對手）前後，本來我們設定是日本第一名，但中國大陸贏了，所以就改變了。」

今天棒次上也做出調整，讓一些比較疲累的球員休兵，專心備戰明天的金牌戰，「像是（鄭）宗哲昨天有跟我講想要休息一下，（林）安可也是，（林）子偉上去讓他調整一下，狀況差的就盡量讓他們調整。」