連假首日！國3北上後龍「2大貨車」追撞，佔內2線回堵1K。(翻攝高速公路1968)

國慶連假首日，國道3號北上131.1K、後龍路段，今（7日）上午6時38分發生2大貨車追撞事故，目前暫時封閉全車道拖吊處理中，後方回堵2K，高公局提醒用路人提前改道行駛，詳細事故原因仍待進一度調查。