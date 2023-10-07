連假首日！國3北上後龍段「2大貨車」追撞 全線道封閉 07:352023/10/07 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假首日！國3北上後龍「2大貨車」追撞，佔內2線回堵1K。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連假首日！國3北上後龍「2大貨車」追撞，佔內2線回堵1K。(翻攝高速公路1968) 國慶連假首日，國道3號北上131.1K、後龍路段，今（7日）上午6時38分發生2大貨車追撞事故，目前暫時封閉全車道拖吊處理中，後方回堵2K，高公局提醒用路人提前改道行駛，詳細事故原因仍待進一度調查。 「Lin bay好油」林裕紘10／7返國 檢調赴桃機帶人 曾格爾約人夫泡湯判賠30萬 曾父喊「不上訴！爸爸埋單」 高雄某國中女警衛「雙膝跪地」臥鐵門旁身亡 相驗結果出爐 #連假 #後龍 #北上 #追撞 #國3 也許您會感興趣 推薦閱讀 八里沙雕展累計10萬遊客 活動倒數最後2周 13:182023/10/06 生活 東部車潮多！ 國慶連假頭2日 預估國5清晨開始塞 17:172023/10/06 生活 享沐時光歡慶3周年！ 國慶連假辦文創市集 推魔術秀與高空煙火 17:242023/10/05 寶島 國慶連假泡湯「4天大雨」下周可能有雙颱 07:262023/10/06 生活 雙十連假可以這樣玩桃園！ 來旅遊還能享優惠 17:512023/10/06 生活 國慶連假來臨！ 台南民宿業者齊防疫 羅一鈞預估：病例數一路下降 18:202023/10/06 生活 國慶連假將至！ 國道下午4點後車流漸增 明日「7路段」恐塞車 19:462023/10/06 生活 雙十連假想出國！女友提1要求 全場怒喊分手 14:352023/10/05 生活 國慶連假免塞車！ 桃園熱區高乘載、替代道路一次看 20:392023/10/05 生活 香辣速食攻連假衝買氣！人氣餐點買一送一 嗑潛艇堡抽萬元豪禮 17:302023/10/05 生活 國慶連假蘇花路廊「這時段」湧南下車流 氣候不穩出遊注意 15:522023/10/06 生活 小犬還沒走 又有「雙颱」醞釀！國慶連假天氣曝 10:402023/10/05 生活 沒有6天連假！小犬緩步離台 台南明正常上班上課 20:122023/10/05 生活 大溪要道砂石車追撞4車 封路回堵300公尺 11:032023/10/06 社會 扯！女子入住飯店檢查3間房都有「針孔」 業者竟反咬自導自演 20:332023/10/06 社會 迎接雙十連假！新竹巨城打造全台最大街頭藝術節 17:262023/10/06 生活 獨》高雄粄條店受惠「漂漂河遊程」擠爆人潮 業者笑稱：生意好到無法形容 18:372023/10/05 生活 雙十玩樂園 義大遊樂世界第2人只要10元 20:582023/10/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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