今天是國慶連假最後一天，蘇花路廊上午全線順暢，且民眾陸續提前在昨天北返收工，北上車流每小時交通量維持約500輛，不過公路局依過往連假疏運交通趨勢研判，午後崇德地區仍會湧現一波北返車潮，全日交通量將達1萬1500輛次。

公路局東區養護工程分局指出，昨連假第3天，蘇花路廊車流已呈現南北反轉態勢，宜蘭往花蓮南向全日交通量共6575輛次，花蓮往宜蘭北向則有1萬3835輛次，整體交通量符合預期推估。

今天是收假日，蘇花路廊上午全線順暢，其中北上每小時交通量維持約400至500輛，東工處截至上午10時統計，宜蘭往花蓮南向車流量為1325輛、花蓮往宜蘭北向為2886輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德南下經台9線旅行時間約73分，崇德至蘇澳北上經蘇花改路段旅時間約73分。

不過東工處依過往連假疏運交通趨勢研判，今天中午過後，崇德地區將湧現北返車潮，預估蘇花路廊今天北上車流量約1萬1500輛次，請用路人及早做好行程規畫。