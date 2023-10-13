海軍女中士國道變換車道超車 「後方車路怒」跟逼7.8公里

高雄左營海軍一名女中士11日早晨6時30分在國道10駕車變換車道後超車，引發後方黑色自小客車駕駛不滿，沿途按鳴喇叭、惡意逼車及閃大燈，直到女中士行駛下左營區翠華路才駛離，該影片被上傳網路社群，國道警察及左營警方均表示未接獲報案，將通知黑色自小客駕駛到案說明，並針對交通違規或違法情事，依法製單舉發及追究刑事責任。

該名海軍女中士於11日6時30分駕車行駛國道10號時，因變換車道後超車，遭後方一輛黑色轎車駕駛沿途逼車，該影片被貼至「社會事新聞影音」社群網上，影片中黑車駕駛沿途對女中士的轎車鳴按喇叭約25秒，還任意跨越槽化線，惡意逼車還閃大燈，連女中士駕車下國道走左營區翠華路仍狂追，跟車約7.8公里。

影片在社群傳出後，國道警察第五隊和左營警分局警方均表示，均未接獲民眾報案，但會通知黑色自小客車駕駛到案說明，以瞭解案情實況。

警方表示，經檢視全部影片，黑色自小客車疑似違規項目包括一、對前車刻意按鳴喇叭、多次閃燈，有危險駕駛之虞，依道路交通管理處罰條例第43條，處新台幣6000以上、3萬6000元以下罰鍰。二、跨越高速公路上之槽化線，依道路交通管理處罰條例第33條，汽車駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。三、轉彎及變換車道未打方向燈之行為（2件），依道路交通管理處罰條例第42條，處新台幣1200以上、3600百元以下罰鍰。

左營分局呼籲，駕駛朋友應保持適當行車安全距離、隨時注意車前狀況、切勿有任意變換車道等行為，以維行車安全。