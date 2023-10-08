哈瑪斯恐怖組織7日向以色列領土發射大規模火箭，以色列駐台辦事處今天表示，從昨天開始以色列深陷戰火中，哈瑪斯已殺害超過300名以色列人，1600名以色列百姓受傷。鑑於這種情況，以色列將對加薩恐怖組織發動戰爭。「我們會不計任何方式保護以色列百姓，抵抗殘暴的恐怖攻擊」。

以色列駐台辦事處表示，昨天早上，哈瑪斯從加薩走廊向以色列領土發射大規模火箭，恐怖分子則滲透到以色列境內的多個地點。這是恐怖分子在猶太教節日「歡慶妥拉節Simchat Torah」期間對以色列平民發動的大規模襲擊，當時數十萬以色列人前往猶太教堂與家人和社區慶祝節日和安息日。

以辦指出，根據醫療當局統計，迄今為止，以色列已有300多人被謀殺，1600多人受傷。 還有數十名失蹤人員和戰俘被綁架並被帶到加薩走廊，預計近期公佈的遇害人數將持續上升。

以辦表示，恐怖份子目前仍在猛力襲擊以色列，其中為了傷害平民，正在向以色列南部和中部城市以及耶路撒冷進行無差別的飛彈攻擊。在此期間，哈瑪斯恐怖份子也滲透到以色列領土，造成許多平民傷亡。以色列國防軍（IDF）宣布進入戰爭狀態。

以辦表示，武裝恐怖份子滲透到以色列領土，挨家挨戶屠殺和綁架無辜的民眾。此外哈瑪斯已經對以色列發射數千枚飛彈，襲擊以色列百姓。

以辦強調，鑑於這種情況，以色列將對加薩恐怖組織發動戰爭。其安全部隊正在各方面努力保護以色列平民。以色列國防軍將捍衛以色列公民的生命安全，而國際公認的哈瑪斯恐怖組織和所有其他涉案恐怖分子將付出慘痛代價。「我們會不計任何方式保護以色列百姓，抵抗殘暴的恐怖攻擊」。