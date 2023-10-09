大陸對台進行貿易壁壘調查，結果最快可在本周揭曉，但大陸商務部今日宣布，鑑於該案情況複雜，決定將調查期限延長3個月至2024年1月12日，也就是台灣總統大選前一日。對此，行政院經濟貿易辦公室批評，此舉再度證明陸方所謂貿易調查是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾我方選舉，更違反世界貿易組織（WTO）規範。

經貿辦指出，陸方自4月12日起對我啟動貿易壁壘調查，我方一再強調，台灣從未違反WTO規範；中方對我指控的措施在兩岸加入WTO時即已存在，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，陸方多年來亦未正式提出異議及協商要求。

經貿辦進一步指出，中方無論是調查程序、分送問卷對象等均明顯違反WTO規範。WTO自1995年設立以來，對於會員間處理貿易議題訂有明確規範，明文禁止會員自行認定其他會員是否違反WTO協定，且任何片面啟動調查，倘於過程中不透明及不與對手國政府諮商，執行時又充滿歧視性之作為，皆違反WTO規範。

經貿辦直言，現在陸方延後對我貿易調查日期至明年1月12日，是我二合一選舉（總統立委大選）前一天，更加凸顯背後的政治動機，以及完全無視WTO的相關規範；我方已多次表達，任何雙邊貿易問題均應依循WTO機制，透過雙方協商處理解決；也再次呼籲中方要回歸正軌，切勿一再政治操作貿易議題。