因應國內缺蛋缺豬肉，農業部委託中央畜產會於今年3月起執行專案進口雞蛋，以及5月實施進口豬肉獎勵措施，中央畜產會指出，自2013年迄今以自有資金進口達到農產品產銷調節之目的，歷來專案進口的採購案件均不適用「政府採購法」。業者指出，如果畜產會認為一切依法，請將規範公開給大眾檢視。

進口蛋風波、美國豬肉標示不清爭議不斷，而為支應進口雞蛋和豬肉專案，中央畜產會首次向農業金庫貸款15億元，但遭立委質疑，根據「政府採購法」規定，畜產會屬於受補助機關，必須開標、比價和驗收，要求畜產會公布採購合約供國人檢視。

畜產會表示，專案進口雞蛋合約公開事宜，已積極與業者溝通取得同意，將盡速完成公開作業。

雲林縣肉品市場副總經理邱良閱表示，這次的採購合約和規範一定要公開，是否有按照規範走必須要讓國人知道，面對爭議直球對決才是正確的辦法。

另農業部指出，進口豬肉獎勵實施期間已於9月30日截止，受理申請則是到10月31日，中央畜產會將於收件截止後統一審查，目前皆尚未核發獎勵。

有農貿業者認為，要獎勵產銷調節沒有問題，但是獎勵沒有每個月結算就一定會出問題，更何況這次申請獎勵時間長達半年，這也是畜產會要說明清楚的地方，不可有任何模糊空間。