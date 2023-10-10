竹東鎮張姓和何姓2名同居男子，10月3日中午酒後爭吵演變成肢體衝突，雙方冷靜後還一起吃晚餐，飯後便一同睡去，張男4日下午醒來後發現床上何男不醒人事向119報案，依119人員指示執行急救，救護人員到場確認何男已無生命跡象。

竹東分局指出，43歲張男和34歲何男在竹東租屋同居，警方接獲119轉報到場處理，發現死者何男身上有部分瘀傷，但無出血或足以致命外傷，而張男身上則有打鬥留下之瘀青。

警方在現場尚發現留有2人昨日剩下晚餐，經採集現場跡證後，報新竹檢察署相驗，因何男無明顯致命傷，尚待12日由檢察官與法醫解剖以釐清案情。

警方呼籲交往過程難免有爭吵、摩擦，但應理性對談，訴諸暴力無法解決問題，如發生家庭暴力請撥打113專線求助。

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