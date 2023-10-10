受到以巴衝突升高，以色列政府以安全為由，要求雪佛龍暫時關閉在以國Tamar海上天然氣平台的生產，由於這恐將影響地中海東部地區的天然氣供應，TTF基準荷蘭天然氣期貨價格9日因而大漲19.02％到43.620歐元／兆瓦時，創下至少7周來最大漲幅。美國天然氣期貨價格也升到3.376美元／百萬英熱，為1月以來最高收盤水平。