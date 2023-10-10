2009年被開發的Tamar天然氣田位於海法（Haifa）外海以西，日產量約為710萬到850萬立方米，因為距離以色列南部城市Ashkelon約15英里，很可能會受到來自加薩的襲擊。至於以色列最大的海上天然氣田利維坦（Leviathan）則不受戰事影響、繼續正常運作。

此外國際油價繼周一（9日）收漲逾4％，周二漲勢稍歇，布蘭特與西德州期油在亞洲交易時段都小跌0.1％左右，分別來到每桶88.05與86.25美元。

以色列全面圍困加薩 聯合國預警人道情勢將惡化
戰火升溫 雪佛龍應以色列要求暫關離岸天然氣田
小犬颱風來襲 檜谷山莊關閉、東琉線這天停航
#天然氣田 #天然氣 #雪佛龍 #關閉 #Tamar