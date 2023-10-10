2009年被開發的Tamar天然氣田位於海法（Haifa）外海以西，日產量約為710萬到850萬立方米，因為距離以色列南部城市Ashkelon約15英里，很可能會受到來自加薩的襲擊。至於以色列最大的海上天然氣田利維坦（Leviathan）則不受戰事影響、繼續正常運作。
此外國際油價繼周一（9日）收漲逾4％，周二漲勢稍歇，布蘭特與西德州期油在亞洲交易時段都小跌0.1％左右，分別來到每桶88.05與86.25美元。
受到以巴衝突升高，以色列政府以安全為由，要求雪佛龍暫時關閉在以國Tamar海上天然氣平台的生產，由於這恐將影響地中海東部地區的天然氣供應，TTF基準荷蘭天然氣期貨價格9日因而大漲19.02％到43.620歐元／兆瓦時，創下至少7周來最大漲幅。美國天然氣期貨價格也升到3.376美元／百萬英熱，為1月以來最高收盤水平。
2009年被開發的Tamar天然氣田位於海法（Haifa）外海以西，日產量約為710萬到850萬立方米，因為距離以色列南部城市Ashkelon約15英里，很可能會受到來自加薩的襲擊。至於以色列最大的海上天然氣田利維坦（Leviathan）則不受戰事影響、繼續正常運作。
此外國際油價繼周一（9日）收漲逾4％，周二漲勢稍歇，布蘭特與西德州期油在亞洲交易時段都小跌0.1％左右，分別來到每桶88.05與86.25美元。
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