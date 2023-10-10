美國能源巨頭雪佛龍公司今天表示，在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」週末突襲以色列後，雪佛龍已應以國當局要求，讓位於以色列外海的一座天然氣生產設施暫停運作。

雪佛龍發言人表示：「雪佛龍地中海有限公司（Chevron Mediterranean Limited）接獲以色列能源部指示，讓塔瑪天然氣開採平台（Tamar Production Platform）暫時停產。」

雪佛龍補充說，以色列離岸天然氣田利維坦（Leviathan）將持續向以色列和該地區客戶供應天然氣。

在2021年的一波暴動中，以色列政府也曾要求雪佛龍關閉塔瑪天然氣開採平台。

雪佛龍表示：「我們首要任務是保障有關人員、經營地區、環境與設施的安全。」

以色列能源部在另一項聲明中表示：「鑑於當前情勢，安全機構下令暫停塔瑪氣田的天然氣供應。」 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121010