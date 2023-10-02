受小犬颱風及外圍環流影響，中央氣象署預測影響最明顯時期是在10月4日及5日，林業及自然保育署屏東分署表示，考量旅遊安全，林後四林平地森林園區、墾丁、雙流及藤枝國家森林遊樂區，10月4日及5日將預警性休園，林業保育署屏東分署所轄自然步道亦暫停開放。

至於東琉線東港碼頭4間交通輪公司，目前宣布10月5日將全面停航，10月6日則視海象決定。

另檜谷山屋及北大武山國家步道將自10月3日中央氣象署發布海上颱風警報時起，預警性關閉，夜間將不提供住宿，請山友暫勿前往，已經上山的民眾請盡速下山，關閉期間已經核可的住宿申請均廢止，已經繳納的住宿費均可申請退費，山屋及步道恢復開放日期將另外公布。

林業保育署屏東分署呼籲民眾，颱風期間及前後，山區易有崩坍落石發生，請避免前往山區活動，並密切注意氣象及道路預警等資訊，留意自身安全。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整。