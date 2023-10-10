國立東華大學與國立台東大學合作，8月底開辦山域嚮導新訓課程，帶領學員在為期6天的「戒茂斯上嘉明湖」路線中，習得登山核心知能、繩索技術、緊急應變、急救與領導統御等知識。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學與國立台東大學合作，8月底開辦山域嚮導新訓課程，帶領學員在為期6天的「戒茂斯上嘉明湖」路線中，習得登山核心知能、繩索技術、緊急應變、急救與領導統御等知識。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學是全國大學唯一被體育署認定的山域嚮導訓練機構，開設山域嚮導訓練課程，輔導培訓專業人才。今年有14位大學生，在長達6天新訓研習營中，學習登山核心知能、技巧及相關緊急應變急救內容，儘管途中遇到大雨，大家仍發揮所學克服高山惡劣氣候並完成訓練，取得無痕山林種子教師研習證書。

此次山域嚮導新訓課程由洄瀾學院體育中心老師張嘉珍及國立台東大學體育系老師李潛龍共同策畫，邀請國立體育大學講師彭筱琦與95年聖母峰遠征隊員之一的郭春霞一同授課，選定特色登山路線「戒茂斯上嘉明湖」，並在8月底規畫6天的戶外訓練課程，傳授學生登山核心知能、繩索技術、緊急應變、急救與領導統御等內容，並融入無痕山林7大原則。

由於該登山路線具一定難度，學員需經面試確定體能符合資格才能參訓，通過甄選的14位學員們，在長達6天的課程中，每人至少背負重量15公斤以上的背包，內容包含個人與團體裝備、野炊用水與行進水等，還需克服高山惡劣且難預測的氣候，儘管途中遇到大雨，大家仍發揮所學，妥善做出相對應的作為，最後成功完成訓練，取得無痕山林種子教師研習證書。

東華大學表示，此次課程除讓學員體會登山過程中水資源分配的重要性，教學團隊也會在適當教學時機進行野外實際情境模擬與操作，了解大家的學習成效。另外，訓練過程採雙語教學，部份主題內容更以全英文授課，希望藉此培養學生為國際化的登山嚮導與領隊，提昇未來就業的機會，讓國內登山界有機會與國際接軌。

張嘉珍表示，東華大學承接體育署山域嚮導認定訓練機構，最大目標是希望能跨校與跨單位合作，從大學生開始推動登山教育，有系統的進行登山嚮導培訓，取得專業證照，除有助於學生未來職涯發展，也希望能促進並永續發展東部地區的登山相關的產業，達到資源共享、共有與共好的目標。

李潛龍則說，山域嚮導訓練採系統化模式教學，以負責任的登山理念，搭配講師與學員自身的實際經驗，讓學員轉化遷移經驗後獲得成長，未來將繼續輔導學員通過山域嚮導學術科測驗及山域活動實習，培養戶外教育師資，補足戶外產業或教師的人力需求。