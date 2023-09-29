大學新鮮人遭詐騙案件屢見不鮮，最常見的包括假冒電商業者，要求民眾解除分期付款等，每年9月為學校開學季，新竹市警局第二分局與清華大學合作，辦理反詐騙宣導，強化大學新鮮人識詐意識，避免更多大學生受害。

新竹市警察局第二分局前往清華大學進行反詐騙宣導，以大學生常接觸的「解除分期付款」詐騙為主，提醒學生詐騙集團會向網路駭客組織購買電商外流之消費者資料，接著「偽冒電商業者（如電影院、網路書局、網購網站）」致電民眾。

詐騙集團通常會以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款、重複扣款或升級成VIP會員 」等詐術，謊稱要協助解除分期付款的錯誤設定等，再要求民眾前往操作ATM、網路匯款或購買遊戲點數等。

警二分局長林昆達呼籲大學生，接獲各種名義要求前往操作ATM、匯款之電話，很可能就是詐騙電話，請撥打165反詐騙專線諮詢，警方會說明並給予相關建議，另警方亦將持續透過校園宣導向學生解說各種詐騙手法，努力達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大方向，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。