日本沖繩縣與那國島消防單位昨日獲報有3人在洞窟探險行程失蹤後展開搜索，其中2人今天已自行脫困，搜救人員今天在洞窟內找到1名男性，身分仍待確認。

綜合共同社、沖繩時報報導，沖繩縣與那國島消防單位昨天在當地時間下午5時15分接獲警方通報，稱有3人前往洞窟探險，但到了預定時間仍不見蹤影。

失蹤的3人為1名男性導遊，以及參加探險行程的1男1女觀光客。這2名觀光客是夫婦。

男導遊和女觀光客已於今天凌晨自行離開洞窟，而男觀光客仍下落不明。

警方與消防人員昨天獲報後立即展開搜索，但太陽下山後視線不良，只能暫緩執行搜救，今天上午再度展開行動，隨後發現1名男性躺在洞窟內的岩石上。

由於洞窟內水位很高，搜救團隊尚無法接近並確認其身分及身體狀況，計劃待水位下降後進行急救。

這名男性並未回應搜救人員呼叫。

警方透露，已脫困的2人並未受傷，而導遊表示「昨天洞窟水位突然上升到只能勉強露出臉部，導致3人走散，待水位下降後才能與女觀光客會合並離開洞窟」。

根據沖繩氣象台，與那國島昨天凌晨開始至中午過後段段續續降雨。