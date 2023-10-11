日本沖繩縣與那國島消防單位昨日獲報有3人在洞窟探險行程失蹤後展開搜索，其中2人今天已自行脫困，搜救人員今天在洞窟內找到1名男性，身分仍待確認。
綜合共同社、沖繩時報報導，沖繩縣與那國島消防單位昨天在當地時間下午5時15分接獲警方通報，稱有3人前往洞窟探險，但到了預定時間仍不見蹤影。
失蹤的3人為1名男性導遊，以及參加探險行程的1男1女觀光客。這2名觀光客是夫婦。
男導遊和女觀光客已於今天凌晨自行離開洞窟，而男觀光客仍下落不明。
警方與消防人員昨天獲報後立即展開搜索，但太陽下山後視線不良，只能暫緩執行搜救，今天上午再度展開行動，隨後發現1名男性躺在洞窟內的岩石上。
由於洞窟內水位很高，搜救團隊尚無法接近並確認其身分及身體狀況，計劃待水位下降後進行急救。
這名男性並未回應搜救人員呼叫。
警方透露，已脫困的2人並未受傷，而導遊表示「昨天洞窟水位突然上升到只能勉強露出臉部，導致3人走散，待水位下降後才能與女觀光客會合並離開洞窟」。
根據沖繩氣象台，與那國島昨天凌晨開始至中午過後段段續續降雨。
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