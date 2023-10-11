友達（2409）公佈9月自結合併營收為245.7億元，較上月增加1.2％，與去年同期相比增加50.9％，寫下18個月以來的高點。累計2023年第三季合併營業額為701.1億元，較第二季增加10.7％，與去年同期相比增加41.0％。友達將在31日舉行法說會，為後續展望定調。

9月份面板總出貨面積達207.1萬平方米，較8月份增加4.3％。2023年第三季面板總出貨面積達589.3萬平方米，較第二季增加3.3％，與去年同期相比增加52.0％。