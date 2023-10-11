友達9月營收年增逾50％ 創近18個月來新高 16:012023/10/11 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公佈9月自結合併營收為245.7億元，較上月增加1.2％，與去年同期相比增加50.9％，寫下18個月以來的高點。累計2023年第三季合併營業額為701.1億元，較第二季增加10.7％，與去年同期相比增加41.0％。友達將在31日舉行法說會，為後續展望定調。 9月份面板總出貨面積達207.1萬平方米，較8月份增加4.3％。2023年第三季面板總出貨面積達589.3萬平方米，較第二季增加3.3％，與去年同期相比增加52.0％。 #友達 #增加 #同期相比 #總出貨面積 #萬平方米 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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