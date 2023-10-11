吉爾吉斯總統辦公室表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將於明天訪問吉爾吉斯。這將是蒲亭遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，首次赴海外訪問。

路透社報導，自從2022年初俄羅斯全面入侵烏克蘭，蒲亭便鮮少出國訪問，而自3月國際刑事法院以將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄國為由對他發布逮捕令後，蒲亭就不曾離開俄國。克里姆林宮（Kremlin）否認這些指控。

吉爾吉斯總統辦公室在網站上發布聲明表示：「應吉爾吉斯共和國總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）邀請，俄羅斯聯邦總統蒲亭將於今年10月12日至我國進行官式訪問。」

蒲亭今年5月在與賈帕洛夫的會談中同意訪問吉爾吉斯，但克里姆林宮尚未正式證實蒲亭將於明天前往吉爾吉斯。

蒲亭還將在下週前往中國，參加在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

國際刑事法院是為審理戰爭罪所成立，吉爾吉斯和中國皆非國際刑事法院成員國。

莫斯科當局否認國際刑事法院的指控，克里姆林宮表示，國際刑事法院發布的逮捕令就是西方對俄國懷有敵意的證據。俄國並對檢察官和發布逮捕令的法官提起刑事訴訟。

吉爾吉斯總統辦公室表示，蒲亭在吉爾吉斯將參加坎特（Kant）空軍基地成立20週年的紀念儀式，該基地是俄羅斯航空太空軍（Aerospace Forces）第999空軍基地所在地。