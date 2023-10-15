以巴衝突持續升級，大陸中東問題特使翟隽接受官媒採訪時表示，唯有盡快停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。他指，本周將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，「工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談」。

翟隽14日接受大陸央視《藍廳觀察》節目採訪時首先指出，大陸外長王毅在與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾共見記者時指出4個要點，就是停火止戰、避免人道災難、推動衝突降級、聯合國發揮應有作用。他說，這些政策主張基於中方在巴以問題上停火止暴、勸和促談、推動政治解決的一貫立場。

翟隽強調，中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙。唯有盡快停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。同時，國際社會必須盡快開闢人道救援通道，全力避免發生嚴重的人道主義災難，合力管控局勢、避免形勢失控。

翟隽指出，巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，出路也在於建立獨立的巴勒斯坦國，就是落實「兩國方案」，實現以巴和平共處。他說，下周將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，「工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談」。

就在以巴衝突中的大陸公民傷亡情況，翟隽表示，有4人不幸遇難，6名傷患正在當地醫院接受治療，2名人員失聯。當前仍有數名大陸公民駐留巴勒斯坦加薩地帶。連日來，協助他們向加薩南部轉移，爭取盡快撤離至安全地區。