屏東縣政府為提升旅宿業整體品質，交通旅遊處11日展示象徵旅宿業最高獎項「金鑰」，宣布2023年首屆屏東友善旅宿選拔「金鑰獎」活動正式起跑，歡迎全縣旅宿業者踴躍報名參加，選拔過程分3階段進行，書面審查、專家書面初審及專家實地複審，縣府聘請相關專家、學者、旅行者代表參與選拔過程的評分，找出屏東旅宿各類友善的代表店家。

交通旅遊處處長黃國維表示，屏東擁有豐富的地景與多元文化，深感最有溫度的旅行是在「人」的互動與交流，旅宿業者就是扮演著歡迎來自全球各地旅客到訪屏東接待的觀光使者，對於推動觀光非常重要。屏東目前合法旅宿有102家旅館及1092家民宿，為讓整體住的品質提升，基於共同目標誕生「金鑰獎」的選拔推動想法，除肯定獲獎的旅宿業者外，更希望透過觀摩交流亦讓成長中的新興同業也有學習的機會，這也是縣府創立金鑰獎「榮耀」與「培力」精神的跟宗旨。

這次「金鑰獎」友善旅宿選拔，縣府分析民眾出遊需求如毛小孩安置及因應高齡化的來臨，與結合大家關心的環境及在地議題等，首推以「寵物友善」、「高齡友善」、「環境友善」、「在地友善」區分4大類來進行評選各類的代表業者。

為讓全縣各業者能更了解選拔活動的評選標準，縣府也規劃5場說明會，11日首場採線上方式向全縣業者說明，10月16、17日2天則分別在『小琉球老人會』、『大鵬灣國家風景區管理處多媒體簡報廳』、『長灘運動休閒飯店』辦理現場說明會。