屏東縣長周春米(後排中)16日公布多項長輩社福政策，讓長輩喜慶重陽節。（林和生攝）

選在重陽節前夕，屏東縣長周春米16日公布多項重陽大禮包，包括敬老乘車補助、重陽敬老金及長者假牙補助等措施，希望長輩都能在屏東這塊土地享受自主自立的在地安老生活。

根據屏縣府統計，全縣65歲以上人數共15萬7845人，占全縣人口比例19.82％，為全台第六「老」的縣市，為讓長者在專屬節日裡體驗不一樣的重陽活動。屏縣府為鼓勵長輩多外出活動，縣府特別爭取經費，加碼補助「敬老乘車補助」從原本330元，增至500元。

另90歲以上重陽敬老金從500元加碼至2000元，百歲人瑞則從3200元加碼到1萬元；更擴大21條路線小黃公車路線，提供長者半價優惠，讓長輩能夠開心玩。

而牙齒的好壞除影響長輩營養攝取外，也會直接影響到生活品質，因此屏縣府增列1000萬元預算，讓長者假牙補助從原本中低收入戶及原民身分，擴大補助至一般戶。

今年更首創辦理專屬於銀髮族的銀髮藝術節，邀請最美麗的主持人白嘉莉展出多幅藝術創作，並安排熱門歌手演唱老歌、規畫銀髮市集、老年議題講座等活動，希望長者能加倍開心。

周春米表示，期待透過跨局處整合規畫的系列重陽節活動，讓長輩在專屬的節日感受歡樂氣氛外，更希望長輩能在屏東這塊土地享受自主自立的在地安老生活，落實「安居樂業．希望城市」的政策。