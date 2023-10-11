為反制大陸對台灣的威脅，前美國駐聯合國大使克拉芙特今天表示，美國應該以「戰略清晰」來取代過去長久以來的「戰略模糊」策略，向北京表明，如果他們試圖入侵，美國必將協防台灣。她也透露，2021年她原擬造訪台灣，訪團都已經在跑道上，卻被硬生生拉了下來。她個人也支持美國應該跟台灣建交。

克拉芙特今天受邀出席玉山論壇，除了開幕致詞外，也在午宴中發表演說，她強調，過去她在駐聯合國大使任內就堅定的支持台灣，到現在仍持續為台灣而奮鬥，就因為美台的命運是息息相關。

她說，台灣的自由若遭受威脅，美國亦然；台灣遭受挑戰，所有民主國家也同時受到挑戰；台海有事，全世界的和平也會有危機。這幾天在以色列發生的事情，就提醒著世人，不能坐視邪惡的存在，侵略行為也不應被容忍。

克拉芙特肯定台灣在全球的重要性，以及在供應鏈的重要地位，全球有九成的高階晶片來自台灣，美國人每天開車、看電視、用筆電、滑手機，都受益於台灣人的創新精神。

她強調，保衛台灣不僅符合美國人的利益，更確保中國大陸無法消滅自由的創新基地，正因為自由，讓台灣能成為全球高階半導體的產地，也讓世界變的更美好。

克拉芙特呼籲各國，必須抵制中國大陸將台灣排除在國際組織之外的行為，美國也應攜手理念相近的民主國家共同應對。除了協助確保台灣獲得自我防衛所需要的武器，更應以「戰略清晰」取代過去長久以來的「戰略模糊」策略，向北京表明，如果他們試圖入侵，美國必會協防台灣。

2021年1月原已宣布來台的克拉芙特，在最後一刻由美國國務院宣布取消行程，克拉芙特今天也在場邊記者會中證實，她當時受到大陸外交官施壓，直接要求她不要去。她和訪團成員都已經要啟程，卻在跑道被拉了下來。她說，以她個人觀點，台灣就是一個主權獨立的國家，美國應該跟台灣建交。