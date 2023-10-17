華為透過5G旗艦新機Mate 60 Pro重返全球智慧手機市場，其中處理器晶片採用中芯7奈米技術，引發全球高度關注，美國制裁也面臨挑戰，陸媒重提三年前遭到華為否認的「塔山計畫」直指，Mate 60 Pro手機驗證該計畫的存在。

當美國在2020年對華為實施出口管制措施，切斷所有美國技術與原料的供應，台積電也在同年切斷與華為合作，不再幫忙代工生產晶片，包括華為在內的大陸晶片廠商，不得不加強自主研發與生產的實力，華為塔山計畫也跟著浮上檯面。

綜合陸媒報導，塔山計畫企圖打造沒有美國技術的半導體供應鏈，起初以45奈米為目標，並逐步提升技術至28奈米晶片，包括晶片製造、EDA設計、材料等半導體關鍵環節全面採用大陸廠商。

然而，此消息當時遭到華為高層及內部員工低調否認，塔山計畫是否真的存在也不了了知，如今，Mate 60 Pro的誕生再讓塔山計畫成為焦點，驗證了該計畫的存在。

有趣的是，當時余承東就曾提到，發展半導體要從上中下游全面扎根，現在回頭看令人莞爾。此外，華為與中芯展現出的實力，讓外界更相信，加強對大陸晶片業的制裁，會加快大陸自主發展的速度。

國際研究機構East-West Futures經理John Z. Lee表示，華為的勝利證明美國對大陸的制裁是相當愚蠢的，如果美國與大陸脫鉤的野心越大，出口管制措施就必須更深入，但很少國家會完全將大陸拒於門外。

John Z. Lee說：「由於先進技術受到限制，大陸晶片雖然無法進行最頂尖的競爭，但在龐大的資源下，大陸在人工智慧、資訊處理及通訊等領域不會因此停下腳步。」