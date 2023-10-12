海光企業公司（2038）林姓原料組長放任越南籍黃姓移工自行操作挖土機，搬運高溫的廢爐渣時不慎遇水爆炸，黃男當場被炸身亡，爆炸產生的碎塊更引燃鄰近物流公司的倉庫引發大火，高雄地檢署偵結後依過失致死罪起訴林男。

起訴書指出，2022年9月20日下午，黃男在小港區一處空地操作挖土機，處理廢爐渣塊、搬運過程中，廢爐渣塊不慎掉入積水區，廢爐渣塊內尚未凝固且高熱鋼液大量流出與水接觸，瞬間產生大量水蒸氣並爆炸，高溫廢爐渣碎塊噴進挖土機駕駛室，導致黃男身體大面積燒灼燒、左右耳膜破裂，當場慘死。

部分爆炸噴發的廢爐渣碎塊，則隨著風勢砸破鄰近物流公司倉庫鐵皮屋頂，引燃倉庫內存放的原料太空包，幸好消防局獲報即時派員灌救，火勢未另外釀人員傷亡。

勞工局事後發動稽查，總計發現11項缺失，如起重機吊具沒有防滑舌片、高壓氣體操作閥沒有明顯標誌等，依法裁罰38萬元。

雄檢偵查後發現，原料組長林男違反規定、未盡責監督黃男操作挖土機，導致發生爆炸意外發生，偵結後依過失致死罪起訴林姓男子。