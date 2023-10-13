以色列與加薩走廊巴勒斯坦組織哈瑪斯間再度開戰，國際間憂心衝突何時停歇、傷亡到何種程度等。專家研判隨以軍集結地面部隊準備打進加薩，下週將是關鍵，戰事短期內難平。

美國CNBC新聞網指出，隨衝突仍持續，死傷人數也在繼續攀升。截至12日的相關統計，雙方死難總人數超過2600人，傷患約9500人。

以色列軍隊正準備對加薩發動地面作戰，目前於加薩走廊的邊境集結。以色列遇襲後對加薩實施徹底封鎖，切斷對加薩230萬貧困居民的水、電、燃料和食品供應。

中東問題專家們咸認，這場衝突即將進入更具破壞性的階段，戰爭最終結果尚難預料。目前外界普遍不看好以巴之間這場最新衝突能於短時間內降溫，但平民無疑將深受其害。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東與北非項目的副研究員麥寇柏格（Yossi Mekelberg）告訴CNBC：「不幸的是，情勢出現轉圜前肯定還會更惡化，這點我毫不懷疑。」

「我們不確定，但有極高可能會進行地面戰，這是當前的現實。以色列抓緊時間整備並動員預備役，現他們在黎巴嫩邊境也已準備好，這裡大多是防備，主要目標是即將在加薩地帶發動攻擊。」

專家圈普遍同意，要判定這次以巴衝突帶來的風險規模，下週將會是關鍵，並警告若以色列復仇過頭以致周邊阿拉伯鄰國捲入，後果將不堪設想。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）「拉菲克哈里里中東計畫中心」（Rafik Hariri Center and Middle East Programs）資深總監韋克士勒（William F. Wechsler）認為，以色列軍事回擊反映在連番空襲後再展開地面作戰，最終結果很可能是哈瑪斯被明顯削弱，但加薩走廊面目全非。

前以色列總理巴瑞克（Ehud Barak）11日在CNBC的節目裡指出，以軍地面部隊幾天內就能攻下加薩走廊。但鑒於地面部隊需逐門逐戶掃蕩，他承認奪下後要如何全面控制住當地才是困難的開始，可能得耗費好幾週的時間。（譯者：陳亦偉）1121013