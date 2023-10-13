AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳在內部電郵證實，一名以色列員工於巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯突襲期間遭綁，旗下網通晶片商邁倫（Mellanox）創辦人的女兒和男友則已遇害。

黃仁勳8日在輝達（Nvidia）內部電郵中向公司同仁告知此事，還說輝達與被綁架員工的家屬保持聯繫。哈瑪斯（Hamas）武裝分子7日闖入以色列南部一場音樂節挾持民眾的影片在網路流傳，這名輝達員工在現場被擄走。

美國雜誌和網站「財經內幕」（Business Insider）看到黃仁勳在電郵中寫道：「把重要工作委予我們在世界各地的同事…我們將會竭盡所能分擔重任。」

Nvidia's CEO's email to all employees regarding Avinatan Or and his girlfriend kidnapped by Hamas. pic.twitter.com/OiwZFWrTWq — 🐍 Tal Weiss 🐍 (@majortal) October 8, 2023

輝達公司發言人表示：「我們非常關心員工安危。值此艱難時刻，我們與他的家人保持聯繫。」

由於區域衝突加劇，輝達取消了下週在以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）舉行的人工智慧（AI）峰會。黃仁勳在電郵中要求員工「留在家中」、「以家庭為重」。

另外，以色列科技網站CTech報導，黃仁勳向以色列員工發出信件，表達公司對他們的支持，並向輝達旗下的邁倫公司創辦人瓦德曼（Eyal Waldman）致哀。

瓦德曼的24歲女兒丹妮兒．瓦德曼（Danielle Waldman）及她的男友謝伊（Noam Shai）在7日哈瑪斯突襲音樂節時喪命。謝伊也曾任職於輝達。

輝達2019年以70億美元收購以色列伺服器晶片廠邁倫後，目前在以色列雇用超過3000名員工。

黃仁勳寫道：「我懷著沉重心情告知這個噩耗。我親愛的朋友、邁倫公司創辦人瓦德曼痛失愛女。丹妮兒和曾在公司任職的男友，在和平的節慶中遭遇可怕攻擊而喪生。」

他還提到：「我們在以色列有3300個輝達家族成員和許多朋友。我們的數以百計員工已經重返軍隊服役，我們心思與你們同在，希望你們平安歸來。」