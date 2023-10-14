美國聯邦眾議院連續10天陷於停頓之際，共和黨領導階層今天宣布，提名保守強硬派的喬登（Jim Jordan）為眾議院議長候選人。
法新社報導，眾議院共和黨黨團主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）表示，59歲的司法委員會（Judiciary Committee）主席喬登在閉門投票中擊敗眾議員史考特（Austin Scott），贏得共和黨提名。
然而，喬登在433議席的眾議院須贏得多數支持，才能當選為議長。（譯者：徐睿承）1121014
美國聯邦眾議院連續10天陷於停頓之際，共和黨領導階層今天宣布，提名保守強硬派的喬登（Jim Jordan）為眾議院議長候選人。
法新社報導，眾議院共和黨黨團主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）表示，59歲的司法委員會（Judiciary Committee）主席喬登在閉門投票中擊敗眾議員史考特（Austin Scott），贏得共和黨提名。
然而，喬登在433議席的眾議院須贏得多數支持，才能當選為議長。（譯者：徐睿承）1121014
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