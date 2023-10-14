美國聯邦眾議員喬登（Jim Jordan）今天獲共和黨提名出任眾議院議長，但這位與前總統川普交好的強硬保守派似乎與議長槌還有一大段距離，難以在全院表決取得當選所需的票數。

路透社報導，共和黨眾議員連續閉門投票後，喬登獲得多數支持，但仍低於他當選議長所需的217票。共和黨隨後表示，他們週末會回家，代表眾院至少在下週一前仍是群龍無首。

共和黨內訌已導致眾議院癱瘓近兩週，議員們在麥卡錫（Kevin McCarthy）的繼任者問題上陷入僵局。麥卡錫10月3日遭到黨內一小群極右派同僚聯手民主黨罷免。

喬登在首輪投票中擊敗喬治亞州聯邦眾議員史考特（Austin Scott），一名不具名共和黨幕僚透露票數為124比81。

根據多位眾議員說法，喬登在第2輪投票中詢問議員們是否會在全院表決中支持他，結果獲得152票贊成、55票反對，這意味著大約1/4共和黨眾議員對喬登投反對票，使得他無法獲得成為議長所需的票數。

共和黨人僅以221席對212席的微弱多數掌控眾院，這意味著如果民主黨人全投反對票，共和黨只能容忍4人跑票。

喬登在11日提名投票以些微差距輸給眾院共和黨第2號人物史卡利塞（Steve Scalise），但史卡利塞昨天在顯然無法鞏固共和黨對他的支持後退出議長選舉。

部分共和黨人表示，他們的問題不僅僅是群龍無首而已。眾議員強生（Dusty Johnson）告訴媒體：「共和黨人已經忘了要如何團隊合作。我認為這是極具腐蝕力的趨勢。」

59歲的喬登將與麥卡錫等過去的共和黨領袖背道而馳。麥卡錫先前專注於籌募資金，並且讓彼此競爭的意識形態群體維持平衡。

喬登自2006年首次當選聯邦眾議員以來一直是黨內右翼活躍人物，也被黨內領袖視為頭痛人物。他是川普的親密盟友，曾幫忙宣傳川普指稱2020年大選存在舞弊的不實指控，並在上週獲得川普的支持。

身為眾院司法委員會主席的喬登一直在協助領導針對民主黨籍現任總統拜登的彈劾調查，民主黨認為這項調查毫無根據。

曾建議與共和黨就議長人選達成共識的民主黨人表示，喬登並不是他們心目中的最佳人選。

眾議院在議長難產情況下陷入僵局，無法針對關鍵議題採取行動，包括因應中東戰情升溫和俄羅斯持續攻擊烏克蘭等，而且國會若未在11月17日期限前延長撥款，聯邦政府將再度面臨局部停擺的窘境。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121014