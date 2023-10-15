Force（左）和Book相識16年，多次合作BL劇。（無限娛樂提供）

Force（左）和Book一來台就迫不及待品嘗各式各樣的美食。（無限娛樂提供）

泰國最強「竹馬CP」Force與Book相識16年，多次合作BL劇，今（15日）首度在台合體於Legacy Taipei 音樂展演空間「Force Book 1st Fan Meeting In Taipei」舉辦粉絲見面會，活動前接受聯訪，透露來台前有先上網查必吃的美食清單，甚至在訪問中向記者詢問台灣的流行語，現學現賣指著記者笑喊「你長得像茶碗蒸」。2人前一晚也特地到西門町拍照打卡粉絲為他們做的LED電視牆，直呼相當感動。

Force說在疫情前曾來台旅遊，去過九份、中正紀念堂、101、象山，很驚訝在台灣可以只用一張卡就到處跑，對台灣美食十分想念，此次抵台當天也迫不及待吃了麵線羹，還破戒一天喝了4杯珍珠奶茶，「3年沒有喝珍奶，晚上11點都還在喝，所以今天早上7點就起床去健身房」；首次來台的Book則是跟著品嘗了許多美食，自認體質不易胖，睡飽也能幫助消化，心滿意足地說「感覺來台灣就像休假一樣，吃飽睡、睡飽吃」。

先前Book曾抱怨不想再被說可愛，他坦言，男人到一個階段就得有成熟的感覺，「比起可愛，更希望大家誇我帥或是酷」，並稱有時候自己沒表情不是不開心，而是想要耍帥而已，Force也安慰他「做自己就好」，還暖心說在自己眼中「帥的人很多，但全世界可愛的就只有他，為什麼要跟別人搶市場」，一番言論令人相當感動，但Book依舊堅持「可是我還是想要帥一點」，讓全場笑翻。