國際奧林匹克委員會（IOC）今天在印度孟買召開大會，決定將同時選出2030年及2034年的冬季奧運主辦地。日前宣布不申辦2030年冬奧的日本北海道札幌市，可能也無望申辦2034年冬奧。
日本北海道電視台報導，札幌市受到2021年夏季東京奧運爆發貪污案等因素的影響，本月11日宣布放棄申辦2030年冬奧，將目標放在2034年以後的冬奧。
國際奧會今天在印度孟買召開大會，決定將同時選出2030年及2034年的冬季奧運主辦地，由於2034年之前有可能主辦冬奧的城市名單中並無札幌市，因此札幌市若要申辦2034年冬奧的話，情況極為困難。
日本共同社報導，受到地球暖化的影響，能實施雪上競技的國家減少，國際奧會認為有必要儘早確定冬奧主辦地。目前申辦2030年冬奧的候選地是瑞典、法國、瑞士的城市；2034年冬奧則以美國鹽湖城的呼聲最高。
國際奧會11月起將召開理事會討論此事，預計明年夏天在巴黎召開的大會上做出決定。
國際奧會也曾在2017年同時決定2024年夏季奧運在法國巴黎、2028年在美國洛杉磯舉行。（編輯：陳慧萍）1121015
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