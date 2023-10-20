原子少年VERA受邀擔任「2023 Color Taipei」活動大使。（臺北市政府觀傳局提供）

原子少年VERA受邀擔任「2023 Color Taipei」活動大使。（臺北市政府觀傳局提供）

原子少年VERA受邀擔任「2023 Color Taipei」活動大使。（臺北市政府觀傳局提供）

臺北市一直是亞洲知名的多元友善城市，搭配10月同志驕傲月及10月28日臺灣同志遊行，一年一度的「2023 Color Taipei」彩虹系列也如火如荼展開，請到人氣特旺的原子少年「VERA」擔任活動大使，團員Nelson、藍弟（藍子桓）、廖學文、蔡朕、許孟維和巴比（林子祐）率先登上彩虹觀光巴士，實際體驗3條彩虹路線，走訪重要彩虹景點，坐在巴士二樓兜風，用不同的角度遊覽台北市，好不愜意。

青春洋溢的「VERA」由「原子少年」季軍脫穎而出，順利發片站上一線偶像地位，受觀傳局邀請，擔任「2023 Color Taipei」彩虹活動大使，他們表示非常榮幸和興奮，並開心提及實際搭乘觀光巴士，「過程中最喜歡的就是在頂層和團員一起吹風聊天拍照～那種感覺很舒服、也很chill～」，最特別地是，「巴士座位前面還有一個導覽解說，可以插耳機聽！讓我們擁有特別的經驗去認識台北。」又表示乘車過程中，還會播放歡樂的音樂，讓路途中添加了放鬆的情緒，「也很感謝讓我們有這個機會，從不同的視角觀看台北這個城市！」

但他們覺得當天進行拍攝時，比較可惜的是，變裝皇后剛好不在，「我們有在網路上看過，真的覺得長的非常精緻、身材很好、妝容也非常厲害！」又說：「會為了想感受變裝皇后的導覽，特別帶親友一起買票上車，與變裝皇后們互動，一定是很棒的體驗，也可以更瞭解他們。」至於有沒有特別推薦哪條路線？「VERA」異口同聲說：「每條路線我們都很推薦，都想去走走！因為不同的地點，都有屬於它的故事，而每一個故事都有它的迷人之處，所以都想實際去感受，也推薦給大家！」