每年10月是台灣同志驕傲月，55688集團除了於9月推出55688 APP彩虹版Icon，及計程車身的彩虹版品牌閃電圖騰，也將參加10月27日的台灣跨性別遊行、10月28日的台灣同志遊行，支持LGBTQ＋。

55688集團執行長林念臻表示，為了傳達55688支持多元共融的品牌態度，這次除了推出彩虹版 APP Icon，更集結集團旗下台灣大車隊（小黃計程車及多元計程車）、55688代駕、生活大管家、潔衣家與iLINK愛鄰快送，參與這場友善多元的旅程。

台灣大車隊跨性別小黃計程車司機邱芯妤笑說，自從車子貼上了彩虹車貼，乘客上車後都會詢問這款車貼要怎麼獲得，或是聊多元性別的議題，「這樣的互動讓我感到很暖心。」55688多元計程車司機楊胖胖表示：「身為多元計程車司機一定是挺多元族群的啊，畢竟多元挺多元，讓我們一起與多元同行。」

民眾只要在「台灣同志遊行」FB粉專與55688的合作活動貼文下方留言「＃一起走55688陪著你」，就有機會抽中台灣大車隊100元搭車金、55688代駕金200元、潔衣家洗衣序號等。