竹北市縣政七街「新業建設」社區大樓建案，0821發生施工不當造成道路塌陷意外，15日傍晚業者通報瓦斯和自來水洩漏情形，當晚開挖發現自來水管破裂，道路土砂被掏空成一個大洞，16日上午水公司派員修復管線，縣府勒令業者停工，因是第二次肇禍，將依違反建築法加重處罰起造人、承造人、監造人各6萬元。

「這次是該工地排水將溝底沖破肇禍！」工務處代理處長陳盈州指出，新業建設工地排放抽取的地下水，是從縣政七街側溝排到光明六路的排水溝，溝底年代較久，已有裂化狀況，因排水量很大將溝底沖破，致水流亂竄沖斷瓦斯管線，後又扯斷自來水管，將土石沖進工地內。

業者昨天下午4點45分通報瓦斯外洩，並有泥沙流入工地，瓦斯和水公司隨即將維生管線關閉，當時發現道路側溝有濃濃瓦斯味，怪手在縣政七街和光明六路口前方先開挖，未找出問題點，在後方約3公尺的道路開挖，發現底下砂土被淘空。

陳盈州指採取封閉道路等緊急措施後，16日上午進行搶修搶險工作，水公司先派員已將管線修復，後續用灌漿方式再一定高層後，再請瓦斯公司修復管線，路平假修復後會做透地雷達檢測，判讀檢測結果約須要2週的時間，確認安全無虞後知會竹北市公所開放道路通行。

陳盈州指新業建設工地是第二次造成工安事件，將以最嚴厲方式處置，除了勒令停工外，將依違反建築法加重處罰起造人、承造人、監造人各6萬元。今天同時會請專業技師會勘，了解該工地施工是否仍有不足之處，若有將要求業者提出改善計畫，若未做好將不會給予復工，會以嚴格的方式為工地安全來把關。