周一日經225指數收盤跌656.96點或2.03%，為31659.03點。東證一部指數跌35.21點或1.53%，為2273.54點。

飛利浦證券日本的主管Takehiko Masuzawa說，隨著中東風險情勢上升，投資人準備好接受市場的進一步下跌，並且縮減了他們在股市看多部位。

日經225波動指數上升4.67%，至21.90，為10月4日以來最高水準。4日當時日經跌2.3%，指數創下近兩個月最大單日跌幅。

在上周五，由於公布不斷惡化的消費者信心數據，以及中東衝突，投資人不願進行風險押注，標普和那斯達克皆下挫。

追蹤美國科技股的日本相關晶片股，東京威力科創重跌3.84%，愛德萬測試跌4.79%。

主要投資科技新創的軟銀集團也下跌2.04%。

鐵路運營商京王(Keio)下跌6.33%，為日經指數中表現最差的股票。

逆勢上漲的是便利商店羅森(Lawson)，升2,34%；稍早該公司上調了全年獲利的財測。

零售品牌無印良品母公司Ryohin Keikaku飆升8.9%；此前該營運商預測，年度獲利將超出市場共識預期。