台北市松山區光復南路上的一處大樓旁防火巷，今天(16日)下午近4時許，民眾報案表示聽到巨響，查看後發現一名年約30多歲的男子倒臥防火巷內，疑似從高處墜落，消防隊獲報立即派遣救護人員到場，但男子已無生命跡象，救護人員立即進行CPR搶救，隨後送往醫院救治，至於男子是否是墜樓，還是有其他原因，轄區警方已經介入調查，並查明男子身分。

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