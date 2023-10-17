台灣將於2024年1月13日舉行總統大選，大陸商務部9日以「本案情況複雜」，宣布對台貿易壁壘調查延長3個月，至2024年1月12日截止，恰是台灣總統大選前一天。經濟部長王美花今赴立院備詢時表示，該時間點確實讓人覺得有政治考量，但對相關的對應有做沙盤推演。

立委賴瑞隆質詢時，問及壁壘調查是否有政治考量，以及相關應對。王美花表示，對相關對應有做沙盤推演，跟幾個比較關聯產業有開座談討論，了解現在狀況，未來政府可以怎樣大力協助，目前都有做盤點。

立委徐志榮詢問，該調查是否會影響台灣加入國際組織，王美花回應，台灣對中國物品陸續開放，雖然有2000多項沒有開，但是已經存在10、20年以上，若大陸主張違反WTO原則，按照WTO原則，雙方要先磋商，後續才會進行爭端解決機制，已向陸方表示願意磋商，調查後要磋商都可以，若都不磋商，片面舉動也會有因應措施。

徐志榮也提及，台灣說要加入CPTPP、RCEP只聞樓梯響，是否有近一步作為。王美花說，目前沒有爭取進入RCEP，因為中國已經是會員，政治上干擾更嚴重，而CPTPP則是非常積極爭取加入。