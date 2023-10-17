西螺七崁武術師傅們在記者會顯身手後合影，右三是黃應華師傅，右一是青壯派的程本池師傅，其父親是程文雄館主，右四是遠從大埤鄉前來踢館贊助光彩的鄉長林森寶。（右一）。（周麗蘭攝）

西螺鎮上的安定國小非營利幼兒園、大鳥幼兒園、西光幼兒園也都在遊戲及舞蹈中融入七崁武術文化。（周麗蘭攝）

古早的炒穀茶是七崁武術生活元素之一，今年也將重現，小朋友在記者會中看到忍不住炒看看。（周麗蘭攝）

西螺大橋今年通車滿70周年，雲林縣府舉辦大橋藝陣文化祭慶祝，適逢一年一度西螺七崁武術嘉年華時刻到來，縣府、西螺七崁武術文教基金會聯手在下周末21、22日在西螺大橋旁新完工的「森活武術園區」一同慶祝西螺兩大文化元素：大橋、七崁武術，彰化縣長王惠美也將於22日在西螺大橋中央與雲林縣長張麗善攜手為西螺大橋70歲慶生。

興建始於日據時代的西螺大橋，直到1952年完工、命名、隔年通車，長度1939公尺，是當時遠東第一長橋，世界第二長橋，深具國際知名與歷史價值，2001年登錄為雲林縣歷史建築，目前僅供小型車、機車、自行車通行。

適逢西螺大橋通車滿70週年，雲林縣府將於21日、22日舉辦西螺藝陣文化祭慶祝；西螺七崁武術文教基金會20多年來每年舉辦七崁武術嘉年華，老中、青、武術持有者大會師展現各自傳承的武術成果，活動時間也是21、22日，因此結合共同歡慶。

七崁武術嘉年華今年以陣頭「牽箍」為展演主題，70多歲的黃應華平日是農夫，他也是勤習堂第五代師傅，當年他的師父手把手傳授「西螺七崁勤習堂太祖金獅黃蜂出巢連環全陣」的技法給他，他有感於自己責任重大，今年首次向全縣35所國中小學種子教師傳授，21日將讓老一輩鄉親再度回味早年「牽連環」的盛況。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源表示，21日下午4點50分在森活武術園區開幕表演的重頭戲之一除了「牽連環」，還首度策畫以當地師傅擔綱演出的「七崁武術劇場」，融合七崁武術的3大系統振興社、勤習堂、武野館，及晚近的鳳山館，演繹傳統拳母、兵器、陣頭。

22日則有體育署補助的運動i台灣路跑活動，今年主題是「2023西螺七崁路跑-來去二崁」，分為4公里、9公里、21公里，讓西螺一帶民眾藉由七崁路跑認識在地文化與地景。

雲林縣府文觀處舉辦的西螺藝陣文化祭開幕於21日晚上7點半舉行，將有傳統武術藝陣表演、十鼓擊樂團、雲火火舞團演出。2天活動現場都提供1000碗滷肉飯及貢丸湯，讓民眾免費品嘗。