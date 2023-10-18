新竹市稅務局表示，退稅款可直接撥入指定帳戶，今年截至9月底，已有7286件採用直撥退稅，較去年同期增加17.5％，目前已有92％的使用率。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市稅務局建置線上退稅回覆平台，結合QR-CODE推動數位申辦直撥退稅服務，民眾只需提供金融機構帳戶，退稅款即可直接撥入指定帳戶，今年截至9月底，已有7286件採用直撥退稅，較去年同期增加17.5％，目前已有92％的使用率，深獲市民朋友肯定。

稅務局表示，為維護納稅人權益，免除收受及兌領紙本支票的不便，竹市稅務局建置退稅回覆平台並積極推廣直撥退稅，由稅務局主動就重、溢繳案件，寄送退稅通知單。

民眾只需使用手機等行動裝置，掃描退稅通知單上的QR-CODE，連結線上回覆平台，輸入專屬驗證碼及身份證號，填寫本人金融帳號後送出即完成退稅申請手續，免等掛號、免兌現，退稅款就會自動撥入指定之金融帳戶內，並於撥付成功後，發送簡訊貼心提醒。

稅務局指出，民眾如有溢繳或重繳稅款，可選擇「支票退稅」或「直撥退稅」，選擇直撥退稅只需提供金融機構或郵局的存款帳戶，退稅款就直接撥入民眾指定帳戶，據統計今年截至9月底退稅件數為7903件，採用直撥退稅計7286件，佔退稅件數92.19％，較去年同期74.69％，大幅增加17.5％。

此外，選擇支票退稅者，則需花費時間至銀行託收或兌現，也可能因掛號郵件招領逾期退回，或是遺失退稅支票、過期而無法兌領。因此歡迎民眾多加使用「直撥退稅」線上回覆平台，以更便捷快速的申辦管道，快速取得退稅款。

稅務局也提醒，稅務局絕不會以任何方式通知民眾利用ATM轉帳領取退稅款，請大家小心防範詐騙。若有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。