(圖/理柏（Lipper）亞太區研究總監-馮志源)

10月23日即將發行募集的-「復華A級債券傘型基金」與目前市場上多數的目標到期債券基金最大不同的地方，在於主要投資信評A級以上及成熟市場的投資等級債券，且設計了3檔不同的子基金及不同的提前出場機制，兼具投資機動性與投資效率。

復華A級債券傘型基金為什麼要設計「提前結算機制」？

這是因為債券基金績效表現是要看「總回報」

※反映債券利息收入(息收)

※同步納入因債券價格上漲的「資本利得」。

傳統目標到期債券基金，為求債息全數入袋，必須持有到到期為止，欠缺投資彈性

復華A級債券傘型基金，依投資條件的不同設定不同的停利條件，搭配提前結算機制， 主動進行獲利了結，不僅可協助投資人在可控的風險下，鎖定利率相對較高的一籃子債券，藉由持有債券到期，降低利率風險，並且透過分散配置與經理團隊的管理，降低債券違約風險，更可掌握投資效率，有利於投資人取回資金作彈性運用。

復華「2年半至5年」機動到期A級債券美元基金(記憶密碼:25(單))

只有「美元」幣別，基金成立次日起屆滿2.5年後，累積報酬率超過10%(當月最後五個營業日淨值皆達11元(含)以上）

復華「3至8年」機動到期A級債券美元/台幣基金(記憶密碼:38(雙))

有「美元」及「台幣」二種幣別，基金成立次日起屆滿3年後，累積報酬率15%，美元及台幣各自分開檢視是否達標(當月最後五個營業日淨值皆達11.5元(含)以上)

停利啟動時間點的設計，是鼓勵債券基金投資人持有相當一段期間，同時也避免誤導投資人有快速獲利的不當期待，但又保有報酬率達標後具有出場的機會。當基金啟動提前結算機制時，將自動買回受益人所持有的全數受益權單位，全部投資人都一起出場，但因3檔子基金計價幣別和停利條件不同，各子基金各自檢視，因此出場時間可能會有所不同。

基金如果達到提前結算機制所訂之特定目標淨值條件，將於當月月底第2個營業日啟動提前結算機制，並以提前結算啟動日後下一個營業日起第12個營業日為提前結算價金計算日，基金預計的資產處分期間，原則上約一到兩週內，而且還要考慮到資產變現的交割及台幣換匯到款時間等。所以這樣的時間相當合理，達到預定投資報酬率後下個月約當第 17 個營業日，給付投資人提前結算價金。

債券 中天期 存續期間 利率 A級債券 降息資本利得

原文出處：https://www.facebook.com/lipperxavfeng/

本文內容已獲 基金醫生－馮志源的財經筆記 授權

（特別企劃，資料來源部分參考復華投信行銷資訊）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。