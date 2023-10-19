美國海軍宣布，為因應以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭導致區域緊張局勢升級，第6艦隊指揮艦「惠特尼山號」已啟程前往東地中海，支援美國在當地的行動。

美國「海軍時報」（Navy Times）報導，惠特尼山號（USS Mount Whitney）今天離開義大利的母港，準備加入被派往東地中海的另2個航空母艦打擊群和1艘兩棲攻擊艦，以支持以色列，並避免衝突範圍持續擴大。

第6艦隊並未說明惠特尼山號的具體任務內容；五角大廈也未回應「海軍時報」的置評請求。

據美國海軍，艦齡52年的惠特尼山號具備先進的指揮、控制、通訊和情報能力。這艘指揮艦也是2011年北大西洋公約組織（NATO）「聯合保護行動」（Operation Unified Protector）和美軍奧德賽黎明行動（Operation Odyssey Dawn，針對利比亞政權）的戰術指揮中心。

美軍福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）打擊群已於上週抵達東地中海；艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）打擊群也正前往以色列與加薩走廊附近海域，準備與福特號會合。

此外，「巴丹號」（USS Bataan）兩棲攻擊艦及其搭載的第26陸戰隊遠征支隊（26th Marine Expeditionary Unit）也在前往以色列的途中。五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）昨天表示，「陸戰隊尚未接獲任務命令。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1121019