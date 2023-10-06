印尼農業部長夏魯爾因捲入貪污案，被肅貪委員會列為嫌犯，日前他從歐洲返國並辭去農業部長以接受調查。夏魯爾是總統佐科威執政後，第6名捲入貪污案的部長，再挫佐科威政府清廉形象。

美都新聞網（Medcom）今天報導，夏魯爾（Syahrul Yasin Limpo）昨天在農業部辦公室與員工道別，並向記者透露，他已遞交辭職信，原因是為了專注處理法律問題，並強調將證明自己清白，希望民眾不要過早對他有負面評價。

報導指出，印尼肅貪委員會（KPK）正調查一起與農業部有關的貪污案，9月底夏魯爾訪問歐洲期間，肅貪委員會搜查他的住處，當時夏魯爾一度失聯，且原訂9月30日返回印尼，卻直至10月1日才返國。

印尼肅貪委員會表示，在夏魯爾家中找到一些證據，包括一份與農業部涉貪案件相關的文件，近日已正式將夏魯爾列為貪污案嫌犯。

夏魯爾隸屬印尼國家民主黨（NasDem），「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，該黨主席蘇雅（Surya Paloh）昨天在記者會表示，已收到有關夏魯爾的涉貪報告，也要求夏魯爾立即與總統見面，並辭去農業部長職務以接受調查。

夏魯爾是繼時任通訊與訊息部長強尼（Johnny G Plate）5月因涉貪，被最高檢察署列為嫌犯後，佐科威（Joko Widodo）執政期間第6名捲入貪污案的部長。

更早前，前社會事務部長尤利亞里（Juliari Batubara）因採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫援助品，收賄數百萬美元，遭重判12年；前青年體育部長伊曼（Imam Nahrawi）2020年因貪污，被判7年徒刑；同一年印尼海事和漁業部長艾迪（Edhy Prabowo）也因收賄，被判5年徒刑。

另一位前社會事務部長伊德魯斯（Idrus Marham）則在2019年因收賄，被判3年徒刑。

印尼透明國際組織（TII）今年初公布2022全球清廉指數顯示，印尼從2021年的38分降至34分，在180個接受調查國家排名第110位，是自1995年來最大降幅。（編輯：陳惠珍）1121006