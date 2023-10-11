進口蛋風波、美國豬肉標示不清近期爭議不斷，今（11）日農業部、審計部、中央畜產會等於立法院經濟委員會進行專案報告。其中審計部報告指出畜產會有4大執行措施亟待改進，包含沼氣再利用率偏低、補助設置蛋品產製銷冷鏈設備未達標、屠宰分切冷凍廠計畫執行進度停滯、傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備不如預期等。

今日農業部、中央畜產會、審計部、經濟部等列席經濟委員會，針對中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形進行報告，並備質詢。

審計部報告指出畜產會推動計畫的不足之處，首先補助中央畜產會辦理養豬場資源利用相關計畫，截至2021年11月底止，全國已建置沼氣發電機組的畜牧場計91案，已停止運轉者21案，約占23.08％；另部分沼氣發電系統的發電機運轉率偏低，有待積極協助優化發電設備及排除損壞故障，並輔導提升發電機運轉率。

其次，補助中央畜產會辦理蛋品產製銷冷鏈設備升級輔導計畫，已輔導雞蛋洗選集貨場及蛋品加工業者增設冷藏庫42間、雞蛋產銷業者購置冷藏運輸車25輛，未達預計補助購置冷藏設施47間、運輸冷藏車廂體60輛的計畫目標。

再者，輔導中央畜產會設立屠宰分切冷凍廠，建立調節量能及外銷示範點，然而事前未就設置方式及經營主體等事項進行整體資源盤點，歷時近1年10個月始確定經營主體，肇致計畫執行進度停滯，恐難以達成2024年6月底前試營運的目標。

最後，補助中央畜產會辦理豬隻屠體運輸車輛及傳統肉攤的溫控設備升級計畫，因攤商申請意願不佳及國際車輛晶片短缺等因素，致推動實績未如預期，且逾6成的運輸車輛溫控設備補助案件未能串聯上下游供應鏈，待檢討改善。

至於近期各界對短期專案進口蛋的諸多質疑，審計部已函請農業部說明實情，待農業部函復後，涉及政府預算支用部分將依法審核及處理。