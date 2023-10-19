台南市消防局公園分隊19日下午出勤遇到一名男子疑因不滿機車遭救護車擋道，竟攻擊救護人員，救護人員身上多處擦傷。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市消防局公園分隊19日下午前往北區長榮路執行緊急救護，將患者送上救護車後要送醫時，一名年約30多歲機車騎士疑因不滿救護停靠路邊擋到自己，先以三字經辱罵救護人員、接著敲打救護車門還拿螺絲起子攻擊劉姓救護人員，造成劉手肘受傷、脖子擦傷等，警方獲報到場將打人男子帶回派出所問訊，劉員也前往醫院驗傷將提出妨害公務及傷害告訴。

公園消防分隊劉姓救護人員下午3點多與同仁2人一車出勤，前往北區長榮路執行緊急救護，才剛患者送上救護車準備送醫，未料，就遭到辱罵與攻擊。原來，救護車當時因停靠路邊，疑似擋到後方一輛機車，造成機車騎士心生不滿，先以三字經辱罵，敲打救護車門，甚至動手攻擊駕車的劉姓同仁。

另一名莊姓救護人員一度勸說男子回家，結果，男子又再返回現場，手中拿2把螺絲起子作勢要攻擊劉員，造成劉員多處擦傷。兩人當下不願與其糾纏，還退到後備指揮部避開男子，隨後，勤務中心通報員警到場處理，將該名男子帶回派出所問訊。

劉員則前往醫院驗傷並至台南市警五分局實踐派出所提出妨害公務及傷害告訴。消防局長李明峯得知消息後也震怒，力挺同仁也決定提告到底，不容許救護暴力，並提醒同仁遇到類似狀況，為保障安全，可大膽使用辣椒水抵禦，後續也將協助救護人員提出告訴。