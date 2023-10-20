桃園璞園領航猿20日宣布，迎來原本擔任T1台中太陽總教練的塔克(Anthony Tucker)，即將帶領飛行員們展志高飛，等同又從教練身分變回球員了。

美國籍的塔克現年34歲，身高193公分、體重93公斤，自2019年起，便代表台灣球隊在各聯賽中出賽，其優異的外線手感及得分爆發力，頗受球迷的喜愛，於2020-21 P. League+首個賽季以場均27.8分及5.5助攻同時獲得年度得分王及年度助攻王，2021-22賽季轉戰T1 League與時任球隊總教練卡米諾斯合作，以高達42％三分命中率，場均拿下20.7分、6.9籃板、5.8助攻帶領球隊闖入冠軍賽，並且獲得年度最佳第六人。

總教練卡米諾斯表示：「塔克是位有身高、能夠得分並具有創造力的控球後衛，願意在高張力的比賽中挺身而出，在戰況火熱之際也從不畏懼；在領航猿這支年輕隊伍中，不論是讓我們擁有更好的競爭意識還是讓球員學習如何經歷艱難的比賽，塔克的經驗都對我們有很大的幫助。很開心有機會能再次與塔克合作並且一起奮鬥，他一定能幫助領航猿衝破雲霄。」

塔克表示：「很興奮能代表桃園再次回到P. League+打球，我很期待與卡總再次合作以及與新隊友們的搭配，有些隊友甚至還是前幾年曾經對決過的對手，希望今年會有一個很棒的賽季，期待在比賽中與所有橙客見面，Go Pilots！」